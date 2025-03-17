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До кінця сезону будуть новини: Ван Дейк – про своє майбутнє

Олександр Булава — 17 березня 2025, 20:18
До кінця сезону будуть новини: Ван Дейк – про своє майбутнє
Ван Дейк
Getty Images

Капітан Ліверпуля Вірджил ван Дейк пообіцяв визначити зі своїм майбутнім у клубі до завершення сезону.

Цитує гравця інсайдер Фабріціо Романо.

"До кінця сезону будуть новини.

Поки я повністю відданий справі й повністю зосереджений на майбутніх цілях. Я люблю цей клуб, це головне. Ось ким я є", – розповів ван Дейк.

Цього сезону Вірджил ван Дейк зіграв у 41 матчі Ліверпуля в усіх турнірах, у яких він записав на свій рахунок чотири голи та одну результативну передачу.

На цей час Ліверпуль посідає перше місце в таблиці АПЛ, маючи 12-очкову перевагу над найближчим переслідувачем в особі Арсенала.

Напередодні мерсисайдці програли фінал Кубку англійської ліги Ньюкаслу.

Чемпіонат Англії, АПЛ Вірджил Ван Дейк Ліверпуль

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