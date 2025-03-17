До кінця сезону будуть новини: Ван Дейк – про своє майбутнє

Капітан Ліверпуля Вірджил ван Дейк пообіцяв визначити зі своїм майбутнім у клубі до завершення сезону.

Цитує гравця інсайдер Фабріціо Романо.

"До кінця сезону будуть новини. Поки я повністю відданий справі й повністю зосереджений на майбутніх цілях. Я люблю цей клуб, це головне. Ось ким я є", – розповів ван Дейк.

Цього сезону Вірджил ван Дейк зіграв у 41 матчі Ліверпуля в усіх турнірах, у яких він записав на свій рахунок чотири голи та одну результативну передачу.

На цей час Ліверпуль посідає перше місце в таблиці АПЛ, маючи 12-очкову перевагу над найближчим переслідувачем в особі Арсенала.

Напередодні мерсисайдці програли фінал Кубку англійської ліги Ньюкаслу.