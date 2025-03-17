До кінця сезону будуть новини: Ван Дейк – про своє майбутнє
Ван Дейк
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Капітан Ліверпуля Вірджил ван Дейк пообіцяв визначити зі своїм майбутнім у клубі до завершення сезону.
Цитує гравця інсайдер Фабріціо Романо.
"До кінця сезону будуть новини.
Поки я повністю відданий справі й повністю зосереджений на майбутніх цілях. Я люблю цей клуб, це головне. Ось ким я є", – розповів ван Дейк.
Цього сезону Вірджил ван Дейк зіграв у 41 матчі Ліверпуля в усіх турнірах, у яких він записав на свій рахунок чотири голи та одну результативну передачу.
На цей час Ліверпуль посідає перше місце в таблиці АПЛ, маючи 12-очкову перевагу над найближчим переслідувачем в особі Арсенала.
Напередодні мерсисайдці програли фінал Кубку англійської ліги Ньюкаслу.