Вацко: Кубок UA Steel показав, що медіафутбол в Україні може мати хорошу перспективу
Коментатор Віктор Вацко вважає, що медіафутбол має хорошу перспективу в Україні.
У своєму Instagram Віктор підбив підсумки дебютного Кубку UA Steel.
"Це було щось нове. І це було круто. Цей Кубок UA Steel показав, що медіа-футбол в Україні може мати хорошу перспективу. І мені аж шкода, що я років так на 15 не молодший.
Скажу чесно, спочатку я не сподівався, що наша команда "Loko Media Kyiv" може вийти у фінал. Потім я був впевнений, що у фіналі нас переїдуть катком головні фаворити турніру "Ruh Media Team".
Але тепер я знаю, що ми дали їм бій, пристойно полоскотали нерви і, думаю, довели до передінфарктного стану на останній хвилині основного часу!" — написав Вацко.
Віктор був визнаний найкращим нападником турніру. У фінальному матчі проти "Ruh Media Team" легендарний коментатор відзначився двома голами, які, щоправда, не допомогли Вацко та компанії виграти Кубок.
Завдяки благодійному аукціону, який проводився під час турніру, організаторам вдалося зібрати майже 4 мільйони гривень на дрони для ЗСУ.