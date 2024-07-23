Вацко: Кубок UA Steel показав, що медіафутбол в Україні може мати хорошу перспективу

Коментатор Віктор Вацко вважає, що медіафутбол має хорошу перспективу в Україні.

У своєму Instagram Віктор підбив підсумки дебютного Кубку UA Steel.

"Це було щось нове. І це було круто. Цей Кубок UA Steel показав, що медіа-футбол в Україні може мати хорошу перспективу. І мені аж шкода, що я років так на 15 не молодший.

Скажу чесно, спочатку я не сподівався, що наша команда "Loko Media Kyiv" може вийти у фінал. Потім я був впевнений, що у фіналі нас переїдуть катком головні фаворити турніру "Ruh Media Team".

Але тепер я знаю, що ми дали їм бій, пристойно полоскотали нерви і, думаю, довели до передінфарктного стану на останній хвилині основного часу!" — написав Вацко.