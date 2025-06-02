Молодіжна збірна України розгромила Мурсію U-21 в спарингу
Молодіжна збірна України з футболу провела товариський матч проти Мурсії U-21, в якому здобула розгромну перемогу.
Поєдинок завершився з рахунком 4:0. Гра проходила за зачиненими дверима, а голами відзначилися Владислав Ванат, Назар Волошин (обидва – Динамо), Богдан В'юнник (Лехія, Польща) та Владислав Велетень (Колос).
Товариський матч
2 червня
Україна U-21 – Мурсія U-21 4:0
Нагадаємо, вже 6 червня Україна U-21 зіграє з однолітками з Іспанії у контрольному поєдинку, який стане генеральною репетицією перед виступом у фінальній частині чемпіонату Європи 2025 року.
Фінальна частина молодіжного Євро-2025 відбуватиметься у Словаччині з 12 червня по 5 липня. На груповому етапі "синьо-жовті" зіграють з Данією (12 червня), Фінляндією (15 червня) та Нідерландами (18 червня).
Нагадаємо, що форвард молодіжної збірної України Владислав Ванат у складі Динамо другий сезон поспіль став найкращим бомбардиром УПЛ.