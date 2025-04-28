Голкіпер Ворскли став першим з 2019 року воротарем, який відзначився асистом в матчі УПЛ

В Українській Прем'єр-лізі вперше з 2019 року результативну передачу віддав голкіпер.

Про це повідомила пресслужба ліги.

Так, у матчі 26-го туру воротар Ворскли Павло Ісенко на 90+3 хвилині віддав гольову передачу, а Навін Малиш забив м'яч у ворота Вереса.

Востаннє аналогічна подія траплялася ще у сезоні 2018/19. Тоді в матчі 28-го туру Євген Паст асистував Олександру Філіппову, допомігши Десні вирвати перемогу над Олімпіком (2:1).

Нагадаємо, у 26 турі Ворскла в домашньому матчі обіграла рівненський Верес. Завдяки перемозі полтавська команда перервала серію з чотирьох поразок поспіль. Наразі клуб посідає 13-те місце (зона перехідних матчів) з 24 очками в активі.