В УАФ перевірили матч Минай – Нива Тернопіль

Українська асоціація футболу не побачила підозрілого руху ставок на матч 5 туру Першої ліги між Нивою Тернопіль та Минаєм (2:0).

Про це повідомляє Tribuna.com.

В УАФ провели розслідування після звернення закарпатського клубу та не виявили порушень.

"Минай звернувся до комітету етики і чесної гри з підозрою, що їх гравці грали нечесно. Попросили спеціалістів перевірити, чи був підозрілий рух ставок/коефіцієнтів. На букмекерських ринках, де можна було ставити суттєві гроші, цього матчу навіть не було в лінії. Аналіз показав, що жодних інших підозрілих рухів не було", – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, нещодавно спортивний директор Миная Сергій Білан заперечив інформацію щодо "здачі" матчу проти тернопільської Ниви та заявив, що він не знає звідки взялась ця інформація.

Нагадаємо, матч Минай — Нива Тернопіль закінчився перемогою тернополян 2:0. Наразі тернопільський клуб посідає 6 місце у групі A Першої ліги, маючи в активі 4 очка, у закарпатців 5 балів та 4 позиція.