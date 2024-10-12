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В УАФ пояснили, чому молодіжка грала у старій формі від Joma

Ігор Чернявський — 12 жовтня, 19:17
В УАФ пояснили, чому молодіжка грала у старій формі від Joma
УАФ

Молодіжна збірна України грала проти Англії у старій формі від Joma через те, що всі інші збірні, окрім національної, почнуть виступати в комплектах Adidas лише з 2025 року.

Про це повідомила Tribuna.com із посиланням на УАФ.

"Першим етапом запуску партнерства між УАФ та Adidas є екіпірування національної збірної України. Інші збірні поки знаходяться у перехідному періоді і вже з 2025 року будуть екіпіровані Adidas", – йдеться в поясненні УАФ.

Нагадаємо, новим постачальником форми для збірних України стала компанія Adidas. Попереднім технічним партнером УАФ була Joma, яку неодноразово помічали у продовженні співпраці з країною-терористкою.

У формі від цього виробника напередодні зіграла українська молодіжка, яка мінімально поступилася Англії. Національна збірна, своєю чергою, в дебютному матчі з Adidas здолала Грузію.

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