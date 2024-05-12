Пушич: В матчі з Динамо було не до краси, був потрібен результат

Головний тренер Шахтаря Марино Пушич вважає, що його команда повинна була грати прагматично в матчі проти Динамо (1:0).

Про це фахівець сказав на післяматчевій пресконференції.

"Постійно були думки, чи більше атакувати, чи захищатися... Я знаю, що в таких моментах треба вибрати один варіант, неможливо діяти у двох напрямках. Потім я відчув енергію на полі, зрозумів, чого потребувала моя команда, та вирішив грати на результат, адже це важливо. Можливо перемогти опонента його ж зброєю – гарною оборонною структурою та переходами. У нас добре вийшло в другій половині. Тоді дуже допомогло відчуття того, що було потрібно зробити в грі, аби перемогти. Уже було не до краси, потрібен був результат. Ви всі знаєте, що я люблю красиву гру, завжди намагаюся забити ще один м’яч – і так буде завжди. Проте я маю певний досвід у чемпіонських перегонах, і в таких матчах усе будується на структурі, організації, виборі гарних моментів", — сказав Пушич.

Нагадаємо, Донецький Шахтар переміг київське Динамо у 28 турі Української Прем’єр-ліги (УПЛ) та вдруге поспіль, за два тури до кінця сезону, завоював чемпіонство, яке стало 15-м в історії клубу.

Цікава тенденція цього сезону: команди стають чемпіонами у матчах з принциповими суперниками. Інтер у грі з Міланом, Селтік — з Рейнджерс, а Шахтар — з Динамо.

Кияни залишаються рекордсменами за кількістю перемог у чемпіонаті України — 16. У "гірників" — на одну менше.



