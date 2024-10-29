Спортдир Манчестер Сіті: Родрі повністю заслуговує на Золотий м’яч

Спортивний директор Манчестер Сіті Чікі Бегірістайн прокоментував завоювання півзахисником команди Родрі Золотого м’яча-2024.

Функціонера цитує пресслужба чемпіонів Англії.

"Усі в Манчестер Сіті по праву будуть дуже горді сьогодні. Родрі – наш перший володар цієї нагороди, і він повністю заслуговує цієї честі. Це гравець абсолютно без его, чий рівень гри протягом дуже довгого періоду часу був винятковим.

Стабільність, яку він продемонстрував, є результатом наполегливої праці та самовідданості. Він справжній професіонал, людина, яка підходить до кожного тренування з правильним настроєм. Він хоче бути найкращим і готовий піти на необхідні жертви, щоб зробити це реальністю", – заявив фахівець.