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Спортдир Манчестер Сіті: Родрі повністю заслуговує на Золотий м’яч

Олег Дідух — 29 жовтня, 09:21
Спортдир Манчестер Сіті: Родрі повністю заслуговує на Золотий м’яч
ФК Манчестер Сіті

Спортивний директор Манчестер Сіті Чікі Бегірістайн прокоментував завоювання півзахисником команди Родрі Золотого м’яча-2024.

Функціонера цитує пресслужба чемпіонів Англії.

"Усі в Манчестер Сіті по праву будуть дуже горді сьогодні. Родрі – наш перший володар цієї нагороди, і він повністю заслуговує цієї честі. Це гравець абсолютно без его, чий рівень гри протягом дуже довгого періоду часу був винятковим.

Стабільність, яку він продемонстрував, є результатом наполегливої праці та самовідданості. Він справжній професіонал, людина, яка підходить до кожного тренування з правильним настроєм. Він хоче бути найкращим і готовий піти на необхідні жертви, щоб зробити це реальністю", – заявив фахівець.

Нагадаємо, Бегірістайн покине посаду спортивного директора Манчестер Сіті влітку 2025 року. Він працює у клубі з 2012 року.

Золотий м'яч Манчестер Сіті Родрі Чікі Бегірістайн

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