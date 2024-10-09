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Кінець 13-річної епохи: після завершення сезону з Ман Сіті піде один із головних ковалів успіху "містян"

Ігор Чернявський — 9 жовтня, 07:30
Кінець 13-річної епохи: після завершення сезону з Ман Сіті піде один із головних ковалів успіху містян

Директор з футболу Манчестер Сіті Чікі Бегірістайн залишить клуб після завершення сезону-2024/25.

Про це повідомив Фабріціо Романо.

Інсайдер зазначає, що 60-річний фахівець уже давно планував це рішення. Пеп Гвардіола та рада директорів "містян" також у курсі про наміри Бегірістайна, теж це не стало для них несподіванкою. Іспанець хоче деякий час відпочити від футболу, але завершувати кар’єру фунціонера не планує.

Бегірістайн працює в Манчестер Сіті з 2012 року. За час його роботи "містяни" 7 разів виграли чемпіонат Англії, вперше у своїй історії виграли Лігу чемпіонів та здобули ще низку трофеїв. Зазначимо, що до періоду в англійському гранді Чікі обіймав аналогічну посаду в Барселоні, де він також перетнувся з Пепом Гвардіолою.

Чемпіонат Англії, АПЛ Манчестер Сіті Чікі Бегірістайн

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