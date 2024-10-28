Ред Булл хоче придбати клуб Серії А

Австрійська компанія Ред Булл хоче придбати Торіно.

Про це повідомляє Italian Football TV із посиланням на La Stampa.

За інформацією джерела, нинішній власник Торіно Урбано Кайро відкритий до продажу клубу. Цікаво, що "бики" вже співпрацюють з РБ – у вересні австрійська компанія стала офіційним енергетичним партнером туринців.

Ред Булл володіє низкою клубів по всьому світу, зокрема німецьким Лейпцигом, австрійським Зальцбургом, американським Нью-Йорком та бразильським Брагантіно.