Румменігге: Не знаю, чи продовжить Баварія контракт з Ноєром

Член наглядової ради Баварії Карл-Хайнц Румменігге відповів на запитання про те, чи продовжить мюнхенський клуб з легендарним голкіпером Мануелем Ноєром.

Дворазового володаря Золотого м’яча цитує Фабріціо Романо.

"Я не знаю, чи продовжимо ми з ним контракт. Але всі в клубі знають, наскільки він важливий для Баварії. Вражає те, як він зараз повернувся до стилю гри Пепа Гвардіоли", – заявив Румменігге.

Чинний контракт Ноєра діє до літа 2025 року. Раніше Флоріан Плеттенберг назвав трійку кандидатів на заміну 38-річному ветерану на випадок, якщо він покине клуб в кінці сезону.

38-річний німець захищає кольори Баварії з 2011 року, двічі (в 2013 та 2020 роках) вигравав з мюнхенським клубом Лігу чемпіонів.