В Баварії підтвердили травму Кейна у матчі проти Баєра

Нападник мюнхенської Баварії Гаррі Кейн травмувався під час матчу мюнхенців проти леверкузенського Баєра (1:1).

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"Гаррі Кейн отримав болючий удар по щиколотці під час матчу Бундесліги Баварії проти Баєра. Обстеження медичною частиною клубу в неділю визначили позитивний розвиток подій. Кейн продовжить отримувати відповідне лікування", – пресслужба.

Зазначимо, що цей матч став першим з 2021 для англійця, коли він не зумів завдати удару по воротах суперника у чемпіонату, виходячи у стартовому складі. Іменитий нападник був замінений на 86 хвилині поєдинку.

Нагадаємо, раніше Кейн встановив історичне досягнення. Він став найкращим бомбардиром Ліги чемпіонів серед англійських гравців.