В АПЛ планують скоротити зимове трансферне вікно до двох тижнів та закривати літнє ще до старту сезону

В Англійській Прем'єр-лізі розглядають можливість скорочення зимового трансферного вікна до двох тижнів та закриття літнього трансферного вікна ще до старту сезону.

Про це інформує The Telegraph.

За інформацією джерела, власники та керівники 20 клубів АПЛ вирішать, чи буде пропозиція винесена на голосування. Зазначається, що 6 лютого це питання обговорювалося на зустрічі представників клубів.

Закриття літнього вікна до початку чемпіонату Англії вже обговорювалося, ініціативу навіть схвалили в минулому, але потім від неї відмовилися, оскільки в інших лігах вікно вирішили не закривати до кінця серпня.

Проте вважається, що такий крок дозволить клубам та тренерам звести до мінімуму незручності, пов'язані з можливими переходами футболістів після старту сезону. Є ймовірність, що ініціативу обговорять із керівниками інших ліг Європи.

Нагадаємо, 3 лютого у найкращих футбольних чемпіонатах європейського континенту був останній день трансферного вікна.