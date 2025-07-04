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УЄФА оштрафував ряд європейських топклубів за порушення ФФП

Олег Дідух — 4 липня 2025, 20:31
УЄФА оштрафував ряд європейських топклубів за порушення ФФП

Ряд іменитих європейських клубів були оштрафовані за порушення правил фінансового фейрплей.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

Да числа цих клубів увійшли: Челсі (штраф у розмірі 20 мільйонів євро), Барселона (15 млн), Ліон (12,5 млн), Астон Вілла (5 млн), Рома (3 млн). Для усіх, окрім Роми, також передбачені більші штрафи в разі повторного порушення фінансового фейрплей протягом випробувального період.

Наприкінці червня повідомлялося про те, що Рома навіть може отримати від УЄФА трансферний бан за порушення фінансового фейрплей.

Проте в останні дні минулого фінансового року, який завершився 30 червня, клуб Артема Довбика, зумів покращити свої показники та звести до мінімальних штрафні санкції з боку УЄФА. Зокрема, римляни відправили у Бешикташ у оренду з опцією викупу форварда Теммі Ебрахама.

Астон Вілла Барселона Ліон Рома УЄФА Челсі

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