Дербі переповнених лазаретів: Польща та Нідерланди оголосили склади на матч 1 туру Євро-2024

Збірні Польщі та Нідерландів визначилися зі стартовими складами на очний матч у 1 турі Євро-2024.

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Польща: Щенсний, Франковський, Саламон, Беднарек, Ківьор, Урбанський, Зелінський, Романчук, Залевський, Шиманський, Букса.

Запасні: Скорупскі, Булка, Давидович, Валюкевич, Пьотровський, Свідерський, Модер, Левандовський, Гросіцкі, Пухач, Шиманський, Бережинський, Пьонтек, Слиш, Скораж.

Нідерланди: Вербрюгген, Аке, Ван Дейк, Де Врей, Думфріс, Верман, Рейндерс, Схаутен, Гакпо, Депай, Сімонс.

Запасні: Бейлоу, Флеккен, Геертрюйда, Де Лігт, Вейналдум, Вегорст, Фрімпонг, Ван де Вен, Бланд, Мален, Матсен, Зіркзе, Бергвейн, Гравенберх.

Нагадаємо, обидві команди нещодавно втратили чимало гравців через травми. Нідерландам не допоможуть Френкі де Йонг і Теон Копмайнерс, а Польща була змушена відзаявити Аркадіуша Міліка, який травмувався на першій хвилині спарингу з Україною.

У заключному товариському матчі перед Євро-2024 пошкоджень зазнали Роберт Левандовський та Кароль Свідерський, але вони все ж потрапили в заявку команди.