Румунія та Нідерланди оголосили склади на 1/8 Євро-2024
Стали відомі стартові склади на матч 1/8 фіналу Євро-2024 між збірними Румунії та Нідерландами.
Румунія: Ніці, Раціу, Дрегушин, Бурке, Могош, М. Марін, Ман, Станчу, Р. Марін, Хаджі, Дрегуш.
Запасні: Алібек, Бірліджа, Молдован, Міхейле, Недєлчару, Олару, Пушкаш, Раковіцан, Рос, Сореску, Тірновану, Чикілдеу, Шут.
Нідерланди: Вербрюгген, Думфріс, Де Врей, Ван Дейк, Аке, Сімонс, Схаутен, Рейндерс, Бергвейн, Депай, Гакпо.
Запасні: Бейлоу, Блінд, Броббі, ван де Вен, Веггорст, Вейналдум, Верман, Геєртрейда, Гравенберх, Де Лігт, Зіркзе, Мален, Матсен, Флеккен, Фрімпонг.
Матч розпочнеться о 19:00 за київським часом. Переможець цієї пари зіграє проти Австрії чи Турції, які проведуть свій матч о 22:00.