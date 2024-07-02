Румунія та Нідерланди оголосили склади на 1/8 Євро-2024

Стали відомі стартові склади на матч 1/8 фіналу Євро-2024 між збірними Румунії та Нідерландами.

Румунія: Ніці, Раціу, Дрегушин, Бурке, Могош, М. Марін, Ман, Станчу, Р. Марін, Хаджі, Дрегуш.

Запасні: Алібек, Бірліджа, Молдован, Міхейле, Недєлчару, Олару, Пушкаш, Раковіцан, Рос, Сореску, Тірновану, Чикілдеу, Шут.

Нідерланди: Вербрюгген, Думфріс, Де Врей, Ван Дейк, Аке, Сімонс, Схаутен, Рейндерс, Бергвейн, Депай, Гакпо.

Запасні: Бейлоу, Блінд, Броббі, ван де Вен, Веггорст, Вейналдум, Верман, Геєртрейда, Гравенберх, Де Лігт, Зіркзе, Мален, Матсен, Флеккен, Фрімпонг.

Матч розпочнеться о 19:00 за київським часом. Переможець цієї пари зіграє проти Австрії чи Турції, які проведуть свій матч о 22:00.