Дав гроші, щоб пішов з воріт: зірковий блогер підкупив голкіпера на благодійному матчі в Катарі
Зірковий блогер та інфлюенсер MrBeast (Джиммі Дональдсон) знову довів, що вміє створювати шоу навіть на футбольному полі.
Під час благодійного матчу Match For Hope 2026 у Катарі, де зійшлися команди Team Aboflah та Team Chunkz, глядачі побачили справжній футбольний трилер, проте найяскравіший момент стався на 74-й хвилині.
За рахунку 7:5 MrBeast отримав право пробити пенальті та скоротити відставання своєї команди. Але замість одразу бити по воротах, блогер раптом жестом попросив принести валізу. Усередині було 10 тисяч доларів готівкою.
MrBeast урочисто передав гроші воротарю, запропонувавши йому просто відійти від воріт. Голкіпер спершу взяв валізу, але вирішив порадитися з трибунами – фанати освистали ідею підкупу.
Втім, легендарний Франк Рібері та кілька гравців активно підштовхували його "прийняти угоду". Поки воротаря відволікли, MrBeast швидко пробив пенальті і м'яч опинився у сітці.
Голкіпер залишився у розпачі, а команда блогера бурхливо святкувала взяття воріт.
Зазначимо, що сам матч завершився з рахунком 8:7 на користь Team Chunkz.
Раніше повідомлялося, що легендарний Майк Тайсон ледь не нокаутував блогера MrBeast в межах підготовки до бою із Флойдом Мейвезером.