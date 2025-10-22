Дембеле зіграв ювілейний матч за ПСЖ

Українська правда
Володимир Максименко — 22 жовтня 2025, 12:31
Нападник Парі-Сен Жермен Усман Дембеле зіграв 100-й матч за свій клуб.

Ювілейною стала гра проти Баєра в третьому турі Ліги чемпіонів, яку парижани виграли з рахунком 7:2. Сам гравець відзначився забитим м'ячем.

Дембеле перебрався до ПСЖ влітку 2023 року і за цей час зміг забити 44 голи та віддати 32 результативні передачі. 

У складі столичного гранда француз виграв усі можливі внутрішні трофеї, Лігу чемпіонів сезону-2024/25 та Золотий м'яч.

Раніше повідомлялось, що Дембеле невдовзі підпише новий контракт з ПСЖ.

