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Легіонер, який віддав Динамо майже 4 роки, залишив скромний бразильський клуб

Руслан Травкін — 13 грудня 2024, 08:58
Легіонер, який віддав Динамо майже 4 роки, залишив скромний бразильський клуб
Карлос Де Пена
x.com/ecbahia

Уругваєць Карлос Де Пена залишив бразильську Баїю, за яку грав із квітня цього року.

Про це повідомила клубна пресслужба.

Разом із ним команду залишили ще три гравці. 32-річний Де Пена за клуб відіграв 30 матчів у чемпіонаті Бразилії і віддав 3 результативні передачі.

Баїя посіла 8 місце за підсумками сезону в Серії А, що значно краще, ніж сезоном раніше, коли було 16 місце.

Де Пена тривалий період грав за київське Динамо. До українського гранда він приєднався в квітні 2019 року, а залишив "біло-синіх" на початку повномасштабного вторгнення.

Загалом за киян відіграв 102 поєдинки і забив 19 голів. Також грав за Інтернасьонал, Мідлсбро, Ов'єдо та Насіональ.

Нагадаємо, раніше була інформація, що ще один екслегіонер Динамо ні за які  гроші зараз би не повернувся до України.

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