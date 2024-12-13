Легіонер, який віддав Динамо майже 4 роки, залишив скромний бразильський клуб
Уругваєць Карлос Де Пена залишив бразильську Баїю, за яку грав із квітня цього року.
Про це повідомила клубна пресслужба.
Разом із ним команду залишили ще три гравці. 32-річний Де Пена за клуб відіграв 30 матчів у чемпіонаті Бразилії і віддав 3 результативні передачі.
Баїя посіла 8 місце за підсумками сезону в Серії А, що значно краще, ніж сезоном раніше, коли було 16 місце.
Де Пена тривалий період грав за київське Динамо. До українського гранда він приєднався в квітні 2019 року, а залишив "біло-синіх" на початку повномасштабного вторгнення.
Загалом за киян відіграв 102 поєдинки і забив 19 голів. Також грав за Інтернасьонал, Мідлсбро, Ов'єдо та Насіональ.
Нагадаємо, раніше була інформація, що ще один екслегіонер Динамо ні за які гроші зараз би не повернувся до України.