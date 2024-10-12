Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Уругвай несподівано поступився Перу у кваліфікації ЧС-2026

Станіслав Лисак — 12 жовтня, 06:41
Уругвай несподівано поступився Перу у кваліфікації ЧС-2026

У межах 9 туру кваліфікації до чемпіонату світу-2026 серед команд Південної Америки відбувся один поєдинок.

Збірна Уругваю зазнала поразки від Перу з мінімальним рахунком 1:0. Єдиним голом у матчі відзначився Мігель Араухо.

Кваліфікація ЧС-2026 – Південна Америка
9-й тур, 12 жовтня

Перу – Уругвай 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 88 Араухо

Напередодні збірна Аргентини зіграла внічию в гостях із Венесуелою (1:1), Бразилія здолала на виїзді Чилі (2:1)

Після 9 зіграних матчів збірна чинний чемпіон світу посідає перше місце у кваліфікаційній групі з 19 набраними очками. Другий рядок займають колумбійці, у яких 16 залікових пунктів. Уругвай втратив можливість наблизитися до Аргентини, залишаючись третім з 15 балами.

Для Перу ця перемога стала першою у відбірковому етапі. Наразі команда розташувалася на дев'ятому місці з 10, набравши всього 6 очок.

Турнірна таблиця

Турнірна таблиця кваліфікації ЧС-2026 у Південній Америці після 9 турів

Турнірна таблиця кваліфікації ЧС-2026 у Південній Америці після 9 турів

збірна Уругваю з футболу Збірна Перу з футболу Чемпіонат світу-2026 з футболу

збірна Уругваю з футболу

Бразилія знову програла, Уругвай не зміг перемогти Венесуелу: результати кваліфікації ЧС у Південній Америці
Мессі відреагував на відхід Суареса зі збірної Уругваю
Ледь стримав сльози: Суарес анонсував завершення карʼєри у збірній Уругваю
Нападник Ліверпуля отримав 5 матчів дискваліфікації через бійку з фанатами
Араухо вилетів до кінця 2024 року через травму

Останні новини