Кваліфікація ЧС-2026. Аргентина зіграла внічию з Венесуелою, Бразилія здолала Чилі

Відбулися чотири матчі 9-го туру кваліфікації ЧС-2026 у Південній Америці.

Збірна Аргентини зіграла внічию в гостях із Венесуелою (1:1), Бразилія здолала на виїзді Чилі (2:1)

Зірковий аргентинський Ліонель Мессі провів на полі усі 90 хвилин, результативними діями не відзначився.

Кваліфікація ЧС-2026

Південна Америка

9-й тур

Венесуела – Аргентина – 1:1Голи: Рондон, 65 – Отаменді, 13

Чилі – Бразилія – 1:2

Голи: Варгас, 2 – Жезуш, 45+1, Луїс Енріке, 89

Болівія – Колумбія – 1:0

Гол: Мігеліто, 58

Вилучення: Куельяр, 21

Еквадор – Парагвай – 0:0

Після 9 зіграних матчів збірна Аргентини посідає перше місце у кваліфікаційній групі з 19 набраними очками. Другий рядок займають колумбійці, у яких 16 залікових пунктів, але їх може обійти команда Уругваю, яка 12 жовтня зіграє зі збірною Перу.



