Кваліфікація ЧС-2026. Аргентина зіграла внічию з Венесуелою, Бразилія здолала Чилі
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Відбулися чотири матчі 9-го туру кваліфікації ЧС-2026 у Південній Америці.
Збірна Аргентини зіграла внічию в гостях із Венесуелою (1:1), Бразилія здолала на виїзді Чилі (2:1)
Зірковий аргентинський Ліонель Мессі провів на полі усі 90 хвилин, результативними діями не відзначився.
Кваліфікація ЧС-2026
Південна Америка
9-й тур
Венесуела – Аргентина – 1:1Голи: Рондон, 65 – Отаменді, 13
Чилі – Бразилія – 1:2
Голи: Варгас, 2 – Жезуш, 45+1, Луїс Енріке, 89
Болівія – Колумбія – 1:0
Гол: Мігеліто, 58
Вилучення: Куельяр, 21
Еквадор – Парагвай – 0:0
Після 9 зіграних матчів збірна Аргентини посідає перше місце у кваліфікаційній групі з 19 набраними очками. Другий рядок займають колумбійці, у яких 16 залікових пунктів, але їх може обійти команда Уругваю, яка 12 жовтня зіграє зі збірною Перу.