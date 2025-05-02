Визначилися претенденти на звання найкращих тренера та гравця квітня в УПЛ

Українська Прем’єр-Ліга запустила голосування для визначення найкращих тренера та гравця місяця в чемпіонаті.

Так, на звання найкращого гравця квітня претендують футболісти Динамо Андрій Ярмоленко та Владислав Ванат, Теді Цара з Олександрії та Владислав Велетень, який представляє Колос.

Серед тренерів на нагороду претендують Олександр Шовковський (Динамо), Руслан Ротань (Олександрія), Сергій Шищенко (Оболонь) та Руслан Костишин (Колос).

Проголосувати можна ТУТ.

Нагадаємо, що у чотирьох квітневих турах Динамо та Олександрія набрали по 10 очок, а Колос та Оболонь – по 7, за рахунок чого піднялися із зони вильоту. При цьому Колос переміг Шахтар (4:2) і дав бій Поліссю (1:1).