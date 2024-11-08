Визначились коментатори 13 туру УПЛ
Українська Прем'єр-ліга затвердила коментаторів на матчі 13 туру.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
На матчах туру буде працювати п'ять коментаторів.
8 листопада, п'ятниця
- 15:30 Чорноморець – Ворскла (УПЛ ТБ - Віталій Похвала).
- 18:00 Лівий Берег – Інгулець (УПЛ ТБ - Віталій Волочай).
9 листопада, субота
- 13:00 ЛНЗ – Оболонь (УПЛ ТБ - Віталій Похвала).
- 15:30 Олександрія – Карпати (УПЛ ТБ - Віктор Вацко).
- 18:00 Колос – Кривбас (УПЛ ТБ - Дмитро Шпірко).
10 листопада, неділя
- 13:00 Верес – Рух (УПЛ ТБ - Богдан Костюк).
- 15:30 Шахтар – Зоря (УПЛ ТБ - Віталій Волочай).
- 18:00 Динамо – Полісся (УПЛ ТБ - Дмитро Шпірко).
Раніше повідомлялося, що найкращим гравцем жовтня в чемпіонаті України було визнано півзахисника житомирського Полісся Олександра Назаренка, а найкращим тренером став наставник Карпат Владислав Лупашко.