Визначились коментатори 13 туру УПЛ

Українська Прем'єр-ліга затвердила коментаторів на матчі 13 туру.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

На матчах туру буде працювати п'ять коментаторів.

8 листопада, п'ятниця

15:30 Чорноморець – Ворскла (УПЛ ТБ - Віталій Похвала).

18:00 Лівий Берег – Інгулець (УПЛ ТБ - Віталій Волочай).

9 листопада, субота

13:00 ЛНЗ – Оболонь (УПЛ ТБ - Віталій Похвала).

15:30 Олександрія – Карпати (УПЛ ТБ - Віктор Вацко).

18:00 Колос – Кривбас (УПЛ ТБ - Дмитро Шпірко).

10 листопада, неділя

13:00 Верес – Рух (УПЛ ТБ - Богдан Костюк).

15:30 Шахтар – Зоря (УПЛ ТБ - Віталій Волочай).

18:00 Динамо – Полісся (УПЛ ТБ - Дмитро Шпірко).

Раніше повідомлялося, що найкращим гравцем жовтня в чемпіонаті України було визнано півзахисника житомирського Полісся Олександра Назаренка, а найкращим тренером став наставник Карпат Владислав Лупашко.