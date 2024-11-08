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Визначились коментатори 13 туру УПЛ

Олександр Булава — 8 листопада 2024, 12:15
Визначились коментатори 13 туру УПЛ

Українська Прем'єр-ліга затвердила коментаторів на матчі 13 туру.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

На матчах туру буде працювати п'ять коментаторів.

8 листопада, п'ятниця

  • 15:30 Чорноморець – Ворскла (УПЛ ТБ - Віталій Похвала).
  • 18:00 Лівий Берег – Інгулець (УПЛ ТБ - Віталій Волочай).

9 листопада, субота

  • 13:00 ЛНЗ – Оболонь (УПЛ ТБ - Віталій Похвала).
  • 15:30 Олександрія – Карпати (УПЛ ТБ - Віктор Вацко).
  • 18:00 Колос – Кривбас (УПЛ ТБ - Дмитро Шпірко).

10 листопада, неділя

  • 13:00 Верес – Рух (УПЛ ТБ - Богдан Костюк).
  • 15:30 Шахтар – Зоря (УПЛ ТБ - Віталій Волочай).
  • 18:00 Динамо – Полісся (УПЛ ТБ - Дмитро Шпірко).

Раніше повідомлялося, що найкращим гравцем жовтня в чемпіонаті України було визнано півзахисника житомирського Полісся Олександра Назаренка, а найкращим тренером став наставник Карпат Владислав Лупашко.

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