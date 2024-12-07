Стали відомі коментатори 16 туру УПЛ
Українська Прем'єр-ліга затвердила коментаторів на матчі 16 туру.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
На матчах туру буде працювати сім коментаторів.
7 грудня, субота
Лівий Берег - ЛНЗ - 13:00 (УПЛ ТБ – Віталій Похвала)
Чорноморець - Кривбас - 15:30 (УПЛ ТБ – Володимир Звєров)
Карпати - Верес - 18:00 (УПЛ ТБ – Віталій Волочай)
8 грудня, неділя
Інгулець - Зоря - 13:00 (УПЛ ТБ – Богдан Костюк)
Колос - Оболонь - 15:30 (УПЛ ТБ – Михайло Співаковський)
Динамо - Олександрія - 18:00 (УПЛ ТБ – Дмитро Шпірко)
9 грудня, понеділок
Полісся - Рух - 18:00 (УПЛ ТБ – Владислав Шалота)
Напередодні найкращим гравцем листопада в Українській Прем'єр-лізі було визнано півзахисника Кривбаса Єгора Твердохліба, найкращим тренером став наставник Вереса Олег Шандрук.