Стали відомі коментатори 16 туру УПЛ

Українська Прем'єр-ліга затвердила коментаторів на матчі 16 туру.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

На матчах туру буде працювати сім коментаторів.

7 грудня, субота

Лівий Берег - ЛНЗ - 13:00 (УПЛ ТБ – Віталій Похвала)

Чорноморець - Кривбас - 15:30 (УПЛ ТБ – Володимир Звєров)

Карпати - Верес - 18:00 (УПЛ ТБ – Віталій Волочай)

8 грудня, неділя

Інгулець - Зоря - 13:00 (УПЛ ТБ – Богдан Костюк)

Колос - Оболонь - 15:30 (УПЛ ТБ – Михайло Співаковський)

Динамо - Олександрія - 18:00 (УПЛ ТБ – Дмитро Шпірко)

9 грудня, понеділок

Полісся - Рух - 18:00 (УПЛ ТБ – Владислав Шалота)

Напередодні найкращим гравцем листопада в Українській Прем'єр-лізі було визнано півзахисника Кривбаса Єгора Твердохліба, найкращим тренером став наставник Вереса Олег Шандрук.