Такого ще не було: Кривбас підписав контракт із французьким новачком у прямому ефірі на УПЛ ТБ

Французький нападник Ноа Ндомбазі став гравцем Кривбаса.

Контракт із 23-річним новачком підписали у прямому ефірі студії УПЛ ТБ перед домашнім матчем Кривбаса проти Олександрії.

Цікаво, що ведучий та експерти студії не знали про те, що Кривбас планує оголосити про трансфер прямо під час трансляції. Наприкінці включення зі стадіону у Кривому Розі віцепрезидент клубу Артем Гагарін запросив новачка та генерального директора Володимира Баєнка в кадр, щоб вони поставили свою підписи під угодою.

Ндомбазі – вихованець Бордо. У 2019 році перебрався у Валенсію, де грав за юнацьку команду "летючих мишей", але закріпитися у клубі Ла Ліги не зміг. Далі в його кар’єрі були швейцарський Санкт-Галлен та французький Конкарно.