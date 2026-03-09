Потрібно ще багато працювати над реалізацією: Бартулович – про перемогу над Рухом
Головний тренер Металіста 1925 Младен Бартулович оцінив розгромну перемогу над Рухом (3:0) в 19 турі чемпіонату України.
Його слова передає клубна пресслужба.
"Ми дуже задоволені цим рахунком і сьогоднішньою грою. Для нас було дуже важливо перемогти. Можна сказати дякую хлопцям за ставлення до сьогоднішнього матчу. Рухаємося далі.
Сподобалося багато чого з сьогоднішнього матчу: як ми діяли у пресингу, як працювали з м'ячем, які голи забили. Ми створили дуже багато моментів, і це для нас важливо. Але потрібно ще багато працювати над реалізацією. Уже готуємося до матчу з Шахтарем і будемо готуватися у Львові", – зазначив він.
Тренер заявив, що команда на 100% виконала план на гру.
"Я думаю, що команда на 100% виконала план на гру. Ми дивилися, як Рух грав у своїх останніх матчах – з Оболонню та Динамо. Знали, як вони будуть діяти, і вважаю, що сьогодні добре спрацювали", – сказав тренер.
Також фахівець оцінив шанси команди потрапити в єврокубки за підсумками сезону.
"Ми рухаємося від матчу до матчу. У нас попереду наступний матч із Шахтарем. Це буде дуже важлива гра і для нас, і для них. Звичайно, якщо у нас буде шанс потрапити до єврокубків, ми зробимо все можливе, щоб ним скористатися", – розповів Бартулович.
Після цієї перемоги підопічні Младена Бартуловича набрали 31 заліковий бал та на 3 пункти відстають від четвертого місця, яке гарантує потрапляння в єврокубки.