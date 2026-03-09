Потрібно ще багато працювати над реалізацією: Бартулович – про перемогу над Рухом

Головний тренер Металіста 1925 Младен Бартулович оцінив розгромну перемогу над Рухом (3:0) в 19 турі чемпіонату України.

Його слова передає клубна пресслужба.

"Ми дуже задоволені цим рахунком і сьогоднішньою грою. Для нас було дуже важливо перемогти. Можна сказати дякую хлопцям за ставлення до сьогоднішнього матчу. Рухаємося далі.

Сподобалося багато чого з сьогоднішнього матчу: як ми діяли у пресингу, як працювали з м'ячем, які голи забили. Ми створили дуже багато моментів, і це для нас важливо. Але потрібно ще багато працювати над реалізацією. Уже готуємося до матчу з Шахтарем і будемо готуватися у Львові", – зазначив він.