Динамо та Шахтар зіграють в один день: затверджено розклад і час початку матчів 10-го туру УПЛ
УПЛ
Затверджено розклад матчів 10-го туру Української Прем'єр-ліги сезону-2025/26.
Про це повідомила пресслужба ліги.
Стартуватиме він 24 жовтня матчем між Олександрією та Епіцентром, а закриватиме програму поєдинок Динамо – Кривбас, який відбудеться 26 жовтня.
Чемпіонат України – УПЛ 2025/26
10-й тур
24 жовтня (п’ятниця)
- 15:30 Олександрія – Епіцентр
- 18:00 Верес – Зоря
25 жовтня (субота)
- 13:00 Металіст 1925 – ЛНЗ
- 15:30 Карпати – Рух
- 18:00 Оболонь – Полісся
26 жовтня (неділя)
- 13:00 Полтава – Колос
- 15:30 Шахтар – Кудрівка
- 18:00 Динамо – Кривбас
Раніше було затверджено розклад 9-го туру УПЛ.