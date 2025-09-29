Українська правда
Динамо та Шахтар зіграють в один день: затверджено розклад і час початку матчів 10-го туру УПЛ

Олексій Мурзак — 29 вересня 2025, 18:15
УПЛ

Затверджено розклад матчів 10-го туру Української Прем'єр-ліги сезону-2025/26.

Про це повідомила пресслужба ліги.

Стартуватиме він 24 жовтня матчем між Олександрією та Епіцентром, а закриватиме програму поєдинок Динамо – Кривбас, який відбудеться 26 жовтня.

Чемпіонат України – УПЛ 2025/26
10-й тур

24 жовтня (п’ятниця)

  • 15:30 Олександрія – Епіцентр
  • 18:00 Верес – Зоря

25 жовтня (субота)

  • 13:00 Металіст 1925 – ЛНЗ
  • 15:30 Карпати – Рух
  • 18:00 Оболонь – Полісся

26 жовтня (неділя)

  • 13:00 Полтава – Колос
  • 15:30 Шахтар – Кудрівка
  • 18:00 Динамо – Кривбас

Раніше було затверджено розклад 9-го туру УПЛ.

