Динамо та Шахтар зіграють в один день: затверджено розклад і час початку матчів 10-го туру УПЛ

Затверджено розклад матчів 10-го туру Української Прем'єр-ліги сезону-2025/26.

Про це повідомила пресслужба ліги.

Стартуватиме він 24 жовтня матчем між Олександрією та Епіцентром, а закриватиме програму поєдинок Динамо – Кривбас, який відбудеться 26 жовтня.

Чемпіонат України – УПЛ 2025/26

10-й тур

24 жовтня (п’ятниця)

15:30 Олександрія – Епіцентр

18:00 Верес – Зоря

25 жовтня (субота)

13:00 Металіст 1925 – ЛНЗ

15:30 Карпати – Рух

18:00 Оболонь – Полісся

26 жовтня (неділя)

13:00 Полтава – Колос

15:30 Шахтар – Кудрівка

18:00 Динамо – Кривбас

Раніше було затверджено розклад 9-го туру УПЛ.