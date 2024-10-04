Другий тайм пройшов не за нашим сценарієм: Шищенко про поразку від Чорноморця

Головний тренер Оболоні Сергій Шищенко прокоментував поразку своєї команди у матчі проти Чорноморця в межах 9 туру Прем'єр-ліги України.

В ефірі УПЛ-ТБ фахівець привітав з перемогою одеський колектив.

"Вітаю Чорноморець з перемогою. Дуже прикра поразка. Дуже потужний перший тайм, ми запропонували такий темп Чорноморцю – я просто в захваті від своєї команди, як ми провели перший тайм. Реалізація була не на нашу користь.



Другий тайм був не по нашому сценарію, тому що Чорноморець перебудувався і одна помилка призвела до того, що ми упустили цю гру. Одна помилка – наші два гравці не розібрались з епізодом, коли м'яч був угорі. Чорноморець грав добре в простір і ми втратили їхнього гравця в штрафному майданчику – гол", – зазначив тренер столичного клубу.