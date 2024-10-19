Оболонь прийме Динамо, Олександрія зустрінеться з Ворсклою у 10 турі УПЛ

Сьогодні, 19 жовтня, відбудеться три матчі 10 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Лідер чемпіонату – київське Динамо на виїзді зустрінеться зі столичною Оболонню, Олександрія вдома прийме полтавську Ворсклу, а Полісся завершить ігровий день матчем із Лівим берегом.

Розклад матчів УПЛ на 19 жовтня

13:00 Олександрія – Ворскла

15:30 Оболонь – Динамо Київ

18:00 Полісся – Лівий берег

Переглянути поєдинки можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, sweet.tv тощо).

Напередодні тур відкрив донецький Шахтар, який на виїзді здобув мінімальну перемогу над Колосом. Перемогу команді Маріно Пушича приніс автогол.