Оболонь прийме Динамо, Олександрія зустрінеться з Ворсклою у 10 турі УПЛ
Сьогодні, 19 жовтня, відбудеться три матчі 10 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.
Лідер чемпіонату – київське Динамо на виїзді зустрінеться зі столичною Оболонню, Олександрія вдома прийме полтавську Ворсклу, а Полісся завершить ігровий день матчем із Лівим берегом.
Розклад матчів УПЛ на 19 жовтня
13:00 Олександрія – Ворскла
15:30 Оболонь – Динамо Київ
18:00 Полісся – Лівий берег
Переглянути поєдинки можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, sweet.tv тощо).
Напередодні тур відкрив донецький Шахтар, який на виїзді здобув мінімальну перемогу над Колосом. Перемогу команді Маріно Пушича приніс автогол.