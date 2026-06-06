Ультрас Лаціо бойкотуватимуть новий сезон

Ультрас римського Лаціо оголосили про свій намір бойкотувати весь наступний сезон.

Їхнє звернення було опубліковане на сайти журналіста Альфредо Педулли.

Ультрас відмовляються купувати абонементи на домашні матчі Лаціо в сезоні-2026/27. Вони не планують відвідувати поєдинки ні чемпіонату, ні Кубку Італії. Фанати вже влаштовувати бойкот по ходу сезону-2025/26, проте тепер мають намір бойкотувати всю наступну кампанію.

Таким чином вболівальники висловлюють свій протест проти діяльності президента клубу Клаудіо Лотіто, який веде недостатньо амбітну трансферну політику та при цьому постійно підвищує ціни на квитки.

Лотіто є власником Лаціо з 2004 року. Сезон-2025/26 команда завершила на 9 місці в Серії А. Раніше повідомлялося про те, що захисник Лаціо Алессіо Романьолі може перейти в Аль-Садд.