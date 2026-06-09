Лаціо націлився на форварда, який провалився в Мілані

Нападник Мілана та збірної Мексики Сантьяго Хіменес може продовжити кар'єру в римському Лаціо.

Про це повідомляє Il Messaggero.

Очікується, що незабаром Лаціо очолить Дженнаро Гаттузо. І він хоче бачити Хіменеса у своїй команді.

Втім, конкретика щодо можливого трансферу мексиканця можлива лише після чемпіонату світу, коли новий головний тренер Мілана (ним, найімовірніше, стане Олівер Гласнер) ознайомиться з командою та визначиться з тим, чи потрібен йому Хіменес.

25-річний мексиканець перейшов у Мілан із Феєнорда в лютому 2025 року, проте не виправдав сподівань італійського клубу. У поточному сезоні на його рахунку 1 гол і 3 асисти в 18 матчах у всіх турнірах на клубному рівні. Трансферна вартість Хіменеса оцінюється у 18 мільйонів євро, контракт діє до літа 2029 року.