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Лаціо націлився на форварда, який провалився в Мілані

Олег Дідух — 9 червня 2026, 19:16
Лаціо націлився на форварда, який провалився в Мілані
Сантьяго Хіменес
ФК Мілан

Нападник Мілана та збірної Мексики Сантьяго Хіменес може продовжити кар'єру в римському Лаціо.

Про це повідомляє Il Messaggero.

Очікується, що незабаром Лаціо очолить Дженнаро Гаттузо. І він хоче бачити Хіменеса у своїй команді.

Втім, конкретика щодо можливого трансферу мексиканця можлива лише після чемпіонату світу, коли новий головний тренер Мілана (ним, найімовірніше, стане Олівер Гласнер) ознайомиться з командою та визначиться з тим, чи потрібен йому Хіменес.

25-річний мексиканець перейшов у Мілан із Феєнорда в лютому 2025 року, проте не виправдав сподівань італійського клубу. У поточному сезоні на його рахунку 1 гол і 3 асисти в 18 матчах у всіх турнірах на клубному рівні. Трансферна вартість Хіменеса оцінюється у 18 мільйонів євро, контракт діє до літа 2029 року.

Лаціо Мілан Сантьяго Хіменес

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