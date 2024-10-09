Фанати приписали німецькому футболісту роман із мамою

Мати нападника Хайдук Спліт Леона Даяку вразила шанувальників, опублікувавши відверті фото у соціальних мережах.

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Блерта, якій вже більше 40 років, нещодавно була прийнята за партнерку свого сина через її молодий вигляд. Насправді, вона є матір'ю та нещодавно стала бабусею. У березні кохана Даяку, Леоні Джун, народила дівчинку на ім'я Нава.

Фанати були здивовані молодим виглядом Блерти, коли вона поділилася знімком у білій блузці з глибоким декольте.

Нагадаємо, цього сезону на рахунку 23-річного німецького форварда лише один результативний пас у чотирьох матчах чемпіонату Хорватії.