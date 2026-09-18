Домчак – про дебют за Славію: Емоції, які важко передати словами

Український голкіпер Назар Домчак поділився враженнями від свого дебюту за першу команду празької Славії.

Відповідний пост 19-річний воротар опублікував на своїй сторінці в Інстаграмі.

"Особливий момент для мене. Дуже радий і гордий дебютувати за такий великий клуб. Емоції, які важко передати словами. Це лише початок. Попереду багато роботи, великих цілей і моментів, заради яких ми працюємо щодня. Буду віддавати максимум, щоб радувати наших вболівальників. Дякую кожному за підтримку – вона дуже багато для мене означає", – написав українець.

16 вересня Домчак вийшов у основі Славії на матч 1/16 фіналу Кубку Чехії проти Варнсдорфа та провів на полі всі 90 хвилин. Його команда перемогла 5:1.

Нагадаємо, Домчак наприкінці травня поточного року перейшов у Славію зі львівських Карпат за 5 мільйонів євро. Після цього провів 3 матчі за Славію Б у другому дивізіоні чемпіонату Чехії, пропустивши у них 4 голи.

На рахунку Домчака 10 матчів за юнацьку збірну України U-19. Контракт голкіпера зі Славією діє до літа 2031 року, трансферна вартість наразі оцінюється в 4 мільйони євро.