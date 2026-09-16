Домчак дебютував за празьку Славію

Український голкіпер Назар Домчак провів свій дебютний матч у складі празької Славії. Це трапилося в поєдинку 1/16 фіналу Кубку Чехії проти Варнсдорфа.

Домчак вийшов у основі своєї команди та провів на полі всі 90 хвилин. Славія здобула розгромну виїзну перемогу з рахунком 5:1, забивши всі 5 м'ячів ще до перерви.

Нагадаємо, Домчак наприкінці травня поточного року перейшов у Славію зі львівських Карпат за 5 мільйонів євро. Після цього провів 3 матчі за Славію Б у другому дивізіоні чемпіонату Чехії, пропустивши у них 4 голи. За першу команду Славії 19-річний українець до цього не грав жодного разу.

На рахунку Домчака 10 матчів за юнацьку збірну України U-19. Контракт голкіпера зі Славією діє до літа 2031 року, трансферна вартість наразі оцінюється в 4 мільйони євро.