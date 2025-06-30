Колишній український форвард Металіста та ЛНЗ підписав контракт з клубом чемпіонату Камбоджі

Український нападник Максим Прядун став гравцем Пномпень Краун з Прем'єр-ліги Камбоджі.

Про це повідомила пресслужба клубу в Instagram.

Попереднім клубом форварда був мальтійський Сліма Вондерерс.

У сезоні 2024/25 Прядун провів за команду 15 матчів, забив 2 голи та віддав 3 результативні передачі. У новий клуб гравець перейшов у статусі вільного агента.

Нагадаємо, раніше Прядун виступав у ЛНЗ. 27-річний форвард відіграв за "фіолетових" один сезон – у кампанії-2023/24 провів 20 матчів, у яких забив 3 голи та віддав 1 асист. У чемпіонаті України-2024/25 жодного разу не потрапив у заявку команди.

Раніше виступав за Зірку, київський Арсенал, Металіст 1925, Олімпік та Металіст. Проривним для нього став сезон-2022/23 у складі Металіста, в якому він оформив 9+3 за системою гол+пас у 28 матчах.