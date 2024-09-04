Юний талант Дніпра-1 перейшов у Фехервар

Колишній нападник Дніпра-1 Даніель Ківінда став гравцем угорського Фехервара.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Умови контракту не розголошуються, але відомо, що Даніель перейшов до складу команди на правах вільного агента, адже його колишній клуб припинив своє існування.

В сезоні 2023/24 Ківінда провів 12 матчів за дніпрян, не відзначившись результативними діями. Портал Transfermarkt оцінює вартість гравця в 300 тисяч євро.

Зазначимо, що 20-річним форвардом також цікавилась португальська Бенфіка, за яку грає український голкіпер Анатолій Трубін, але пропозицією "орлів" була гра в юнацькій команді, тоді як Ківінда хотів грати в основі.