Колишній український захисник Боруссії Дортмунд може переїхати в чемпіонат Угорщини

Український правий захисник Данило Кревсун близький до переїзду в Угорщину.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, гравець отримав повторну пропозицію від ZTE – клубу, який цікавився ним взимку.

Перемовини між сторонами перебувають на просунутій стадії, і якщо все пройде успішно, то 21-річний ексгравець Борусії перейде в клуб з Залаегерсегу в статусі вільного агента.

У попередньому сезоні ZTE посів 5-те місце у чемпіонаті Угорщини і вийшов у фінал Кубку.

Як відомо, Кревсун регулярно викликається до складу молодіжної збірної України. У синьо-жовтій футболці він забив 2 голи у 5 матчах.

Раніше повідомлялося, що захисник потрапив до сфери інтересів двох клубів УПЛ.