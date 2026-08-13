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Колишній український захисник Боруссії Дортмунд може переїхати в чемпіонат Угорщини

Олексій Мурзак — 13 серпня 2026, 13:30
Колишній український захисник Боруссії Дортмунд може переїхати в чемпіонат Угорщини
Данило Кревсун
Getty Images

Український правий захисник Данило Кревсун близький до переїзду в Угорщину.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, гравець отримав повторну пропозицію від ZTE – клубу, який цікавився ним взимку.

Перемовини між сторонами перебувають на просунутій стадії, і якщо все пройде успішно, то 21-річний ексгравець Борусії перейде в клуб з Залаегерсегу в статусі вільного агента.

У попередньому сезоні ZTE посів 5-те місце у чемпіонаті Угорщини і вийшов у фінал Кубку.

Як відомо, Кревсун регулярно викликається до складу молодіжної збірної України. У синьо-жовтій футболці він забив 2 голи у 5 матчах.

Раніше повідомлялося, що захисник потрапив до сфери інтересів двох клубів УПЛ.

Данило Кревсун

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