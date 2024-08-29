Аталанта орендувала гравця Баєра
Оділон Коссуну
ФК Аталанта
Аталанта орендувала центрального захисника Баєра Оділона Коссуну.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Зазначається, що італійський клуб заплатить 5 мільйонів євро за 23-річного івуарійця та матиме опцію викупу за 25 мільйонів євро. Угода розрахована до літа 2025-го року.
Зазначимо, що гравець є вихованцем Мімосаса (Кот-Д'іувар).
У сезоні-2023/24 захисник зіграв 34 матчі, у яких відзначився 1 забитим м'ячем. Портал Transfermarkt оцінює гравця в 35 мільйонів євро.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що "бергамаски" підписали колишнього воротаря Роми, за яку грає українець Артем Довбик, Руї Патрісіу.