Аталанта орендувала гравця Баєра

Аталанта орендувала центрального захисника Баєра Оділона Коссуну.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Зазначається, що італійський клуб заплатить 5 мільйонів євро за 23-річного івуарійця та матиме опцію викупу за 25 мільйонів євро. Угода розрахована до літа 2025-го року.

⚫️🔵🤝🏻 Odilon Kossounou on loan deal for €5m fee plus €25m buy option clause NOT mandatory from Leverkusen. pic.twitter.com/3aiC8l7uWc — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 28, 2024

Зазначимо, що гравець є вихованцем Мімосаса (Кот-Д'іувар).

У сезоні-2023/24 захисник зіграв 34 матчі, у яких відзначився 1 забитим м'ячем. Портал Transfermarkt оцінює гравця в 35 мільйонів євро.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що "бергамаски" підписали колишнього воротаря Роми, за яку грає українець Артем Довбик, Руї Патрісіу.