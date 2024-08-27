Колишній голкіпер Роми став гравцем Аталанти

Колишній воротар Роми, за яку грає українець Артем Довбик, Руї Патрісіу став гравцем Аталанти.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

До складу "богів" гравець приєднався на правах вільного агента, адже він покинув "вовків" на початку липня 2024 року. Патрісіу став гравцем римлян у 2021 році після переходу з Вулвергемптона. Разом з клубом виграв Лігу конференцій та грав у фіналі Ліги Європи. У минулому сезоні на його рахунку 24 матчі за клуб, в яких він пропустив 27 голів.

Нагадаємо, раніше Аталанта повідомила про продовження контракту з головним тренером Джан П'єро Гасперіні. Під його керівництвом клуб виграв перший в історії єврокубок, "бергамаски" здолали Баєр у фіналі Ліги Європи.