Крапивцов: Жироні потрібен час

Український голкіпер Жирони Владислав Крапивцов поділився своєю думкою стосовно причин невдалих виступів команди Мічела у поточному сезоні.

Слова воротаря наводить Український футбол.

"Жирона на стадії перебудови. Прийшло багато нових гравців, яким необхідно зрозуміти принципи гри Мічела. Це не робиться за одну передсезонку. Багато футболістів мають попит у своїх збірних і це також дещо заважає попрацювати над недоліками. Усій команді потрібен час, щоб зрозуміти один одного, оцінити можливості гравців. Відповідальності за результат ніхто не знімає. Наша задача – слухати тренерів, якісно робити свою роботу і результат прийде", – заявив українець.

Також Крапивцов розповів про те, як він сам змінився як футболіст після переходу в Жирону.

"Я не можу впевнено сказати, що вже повністю адаптувався. Я опинився в абсолютно іншому контексті футболу. Для молодого гравця потрапити в Ла Лігу – це топ. Кожного дня я відкриваю для себе щось нове. Великий обсяг інформації від тренерів і партнерів – я не лише про голкіперів зараз говорю. Мова про те, що тобі пропонує іспанський чемпіонат. Психологічно буває складно, але я розумів, що після U-19 Дніпра-1 це буде абсолютно інший стрибок. В цьому плані мені дуже допоміг Вітя Циганков, без якого Жироні дуже складно було".

