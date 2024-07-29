Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Яремчук прибув до Греції для підписання контракту з Олімпіакосом

Станіслав Лисак — 29 липня, 09:33
Яремчук прибув до Греції для підписання контракту з Олімпіакосом

Український нападник Брюгге Роман Яремчук прибув до Греції, щоб підписати контракт з місцевим Олімпіакосом.

Про це повідомляє журналіст Нікос Котсіс.

Українець пройде медичне обстеження та підпише 4-річну угоду з пірейським клубом.

Минулого сезону Олімпіакос виграв перший єврокубок у своїй історії. У фіналі Ліги конференцій "червоно-білі" здолали Фіорентину. Команду очолює досвідчений іспанський тренер Хосе Луїс Менділібар, який у сезоні-2022/23 виграв Лігу Європи з Севільєю.

Нагадаємо, що попередній сезон Яремчук провів у Валенсії. Оскільки Брюгге не розраховував на 28-річного українця, протягом усього літа з’являлися трансферні чутки. Найбільший інтерес виявляв турецький Трабзонспор, але сам Роман не захотів переходити в цей клуб.

Брюгге Олімпіакос Футбольні трансфери Роман Яремчук

Роман Яремчук

Яремчук у кроці від переходу в клуб-переможець єврокубка
Яремчук ухвалив остаточне рішення щодо переходу в Трабзонспор
Яремчук пропустить літні збори Брюгге
Яремчук може перейти в команду-сенсацію Серії А
Амбіції присутні: Яремчук відмовив Трабзонспору і хоче перейти у клуби, що зіграють в ЛЧ

Останні новини