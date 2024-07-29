Яремчук прибув до Греції для підписання контракту з Олімпіакосом

Український нападник Брюгге Роман Яремчук прибув до Греції, щоб підписати контракт з місцевим Олімпіакосом.

Про це повідомляє журналіст Нікос Котсіс.

Українець пройде медичне обстеження та підпише 4-річну угоду з пірейським клубом.

Ο Roman #Yaremchuk έφτασε στην Ελλάδα. Ο Ουκρανός επιθετικός (28), θα περάσει αργότερα μέσα στην ημέρα ιατρικές/έργομετρικές εξετάσεις και εν συνεχεία θα υπογράψει το 4ετές συμβόλαιο που έχει συμφωνήσει με τον @olympiacosfc. Εντός της ημέρας ανακοινώνεται και ο #Kristoffer_Velde pic.twitter.com/wHAgoNlbqN — Nikos Kotsis (@Nikos_Kotsis) July 29, 2024

Минулого сезону Олімпіакос виграв перший єврокубок у своїй історії. У фіналі Ліги конференцій "червоно-білі" здолали Фіорентину. Команду очолює досвідчений іспанський тренер Хосе Луїс Менділібар, який у сезоні-2022/23 виграв Лігу Європи з Севільєю.

Нагадаємо, що попередній сезон Яремчук провів у Валенсії. Оскільки Брюгге не розраховував на 28-річного українця, протягом усього літа з’являлися трансферні чутки. Найбільший інтерес виявляв турецький Трабзонспор, але сам Роман не захотів переходити в цей клуб.