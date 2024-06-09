Жирона планує зберегти Циганкова в команді

Український півзахисник Жирони Віктор Циганков може залишитися в каталонській команді.

Про це повідомляє L'Esportiu de Catalunya.

Зазначається, що причиною такого рішення є умови переходу футболіста. В контракті було прописано, що київське Динамо отримає 50% від трансферу.

Керівництво іспанського клубу планує провести перемовини з українцем, щоб подовжити його контракт та збільшити розмір клаусули.

У сезоні-2023/24 Віктор зіграв 34 матчі за Жирону, забив 8 м'ячів та віддав 7 гольових передач.

Нагадаємо, Артем Довбик та Циганков стали найкращим дуетом Ла Ліги за унікальним показником.