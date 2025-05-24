Лунін вперше відреагував на відхід Анчелотті

Український воротар Реала та збірної України Андрій Лунін відреагував на відхід з мадридського клубу головного тренера Карло Анчелотті.

Українець подякував італійському фахівцю за роботу в Instagram.

"Дякую, містере, за час, проведений разом. Це були хороші, красиві, важкі та незабутні моменти. Успіхів вам у майбутньому!", – розповів Лунін.

Нагадаємо, 65-річний фахівець тренував Реал з 2013 по 2015 рік, після чого знову очолив команду у 2021 році. Разом з командою він завоював 15 трофеїв та став найуспішнішим тренером в історії "вершкових".

Карло Анчелотті виграв 3 Ліги чемпіонів з Реалом, 3 Клубних чемпіонати світу, 3 Суперкубки Європи, 2 чемпіонати, Кубки та Суперкубки Іспанії.

На посаді головного тренера Реала його змінить іспанський фахівець Хабі Алонсо, з яким Анчелотті працював, коли той був футболістом, коли вперше очолив мадридський клуб.

Раніше повідомлялося, що Алонсо має розпочати роботу з "вершковими" вже 1-го червня і дебютує на чолі команди вже на Клубному чемпіонаті світу.