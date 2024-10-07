Українські арбітри працюватимуть на матчі Ліги націй

Українська суддівська бригада на чолі з Олексієм Деревінським працюватиме на матчі групи С4 Ліги націй-2024/25 між збірними Фарерських островів та Вірменії.

Про це повідомляє УЄФА.

На лініях Деревінському допомагатимуть Семен Шлончак та Віктор Матяш. Обов’язки четвертого арбітра виконуватиме Віталій Романов.

За VAR відповідатимуть Микола Балакін та Денис Шурман.

Матч Фарерські острови — Вірменія відбудеться 10 жовтня. Початок — о 21:45 за київським часом.

Нагадаємо, Олексій Деревінський увійшов до трійки найкращих арбітрів сезону-2023/24 в УПЛ.