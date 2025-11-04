Українська бригада арбітрів працюватиме на матчі Ліги конференцій Райо Вальєкано – Лех

Українські арбітри працюватимуть на матчі 3-го туру основного етапу Ліги конференцій УЄФА між іспанський Райо Вальєкано та польським Лехом.

Про це повідомляє УЄФА.

Так, головним арбітром поєдинку призначено Віктора Копієвського, а допомагатимуть йому на лініях Семен Шлончак та Віктор Нижник. Четвертим суддею стане Денис Шурман.

За систему VAR відповідатиме Олександр Шандор, його асистентом буде Олександр Калонов.

Матч відбудеться у четвер, 6 листопада. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом. Після двох матчів Райо Вальєкано перебуває на 7 позиції, а Лех йде 14-м у турнірній таблиці Ліги Європи.

Нагадаємо, українські арбітри на чолі з Миколою Балакіним також працюватимуть на матчі 4-го туру основного етапу Ліги Європи УЄФА між австрійським Штурмом та англійським Ноттінгемом Форест, у складі якого грає Олександр Зінченко.