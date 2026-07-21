Українські судді працюватимуть на матч ексклубу Реброва в Лізі Європи

Українська бригада суддів на чолі з Віктором Копієвським обслуговуватиме матч-відповідь другого раунду кваліфікації Ліги Європи між колишнім клубом Сергія Реброва, угорським Ференцварошем, і нідерландським Твенте.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

Йому допомагатимуть асистенти Семен Шлончак і Віктор Нижник. Четвертий арбітр – Олександр Кальонов. Арбітром VAR буде шотландець Ендрю Даллас, якому допомагатиме ще один представник України, Олексій Деревінський.

Матч-відповідь між Ференцварошем і Твенте відбудеться у четвер, 30 липня, в Будапешті. Початок поєдинку – о 21:30 за київським часом. Перший матч команди проведуть 23 липня у Нідерландах.

7 липня Копієвський працював арбітром VAR на матчі кваліфікації Ліги чемпіонів Арарат – Рига.