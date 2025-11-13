Українська бригада арбітрів розсудить матч відбору Євро-2027 U-21

На матчі Греція – Грузія у відборі на Євро-2027 (U-21) працюватиме українська бригада арбітрів.

Про це повідомила пресслужба УЄФА

Головним арбітром призначено Віктора Копієвського. На лініях йому асистуватимуть Семен Шлончак та Віктор Нижник. Обов'язки четвертого арбітра виконуватиме Дмитро Кубряк.

Збірна Греції U-21 є лідером відбірної групи F, вигравши всі три стартові матчі. Грузія U-21 має 5 набраних очок та йде третьою.

Матч відбудеться 14 листопада в Афінах (початок – о 17:00 за київським часом).

Напередодні стало відомо, що українська бригада суддів на чолі з Миколою Балакіним призначена на матч відбору до чемпіонату світу 2026 року Молдова – Італія.