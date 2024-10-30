Українські арбітри працюватимуть на матчі Юнацької ліги УЄФА

На матчі-відовіді другого раунду Шляху чемпіонів країн Юнацької ліги УЄФА Збройовка (Чехія) – Тренчин (Словаччина) працюватиме українська суддівська бригада.

Про це повідомляє сайт УЄФА.

Головним арбітром виступить Віктор Копієвський. На лініях йому допомагатимуть Семен Шлончак та Володимир Висоцький. Обов’язки четвертого арбітра виконуватиме місцевий рефері Далібор Черні.

Відзначимо, що 24 жовтня Копієвський працював на матчі основного раунду оновленої Ліги конференцій Целе (Словенія) — Істанбул Башакшехір (Туреччина), де разом із Миколою Балакіним відповідав за систему ВАА.

Матч Збройовка – Тренчин відбудеться 6 листопада у Брно.