Збірна лікарів України виграла золото Всесвітніх медичних ігор

Українська футбольна команда лікарів стала переможцем Всесвітніх медичних ігор, які проходили у Хорватії.

Змагання відбувалися з 13 до 20 червня у хорватських містах Пула та Медулін. Україну у футбольних змаганнях представляла команда UFAM – Українська футбольна асоціація медиків. За підсумками турніру українські лікарі здобули перше місце.

Головним тренером збірної лікарів України є Микола Цимбал, який раніше очолював Минай та ЮКСА, а зараз працює скаутом у житомирському Поліссі.

У 2026 році відбулася 45-та редакція Всесвітніх медичних ігор. У програмі змагань були 22 види спорту, а участь у турнірі брали представники медичних професій та студенти-медики з різних країн світу.

Зазначимо, що наші лікарі другий рік поспіль тріумфували на цих змаганнях. У 2025-му збірна України виграла історичне золото.