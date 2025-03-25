Колишній тренер Миная очолив збірну лікарів України

Колишній наставник Миная Микола Цимбал очолив збірну лікарів України.

Про це повідомила пресслужба Української футбольної асоціації медиків.

40-річний Цимбал розпочав тренерську кар'єру в 2019 році. Спочатку був асистентом наставника Миная, згодом сам керував командою в якості виконувача обов’язків головного тренера.

У 2022 році очолював кіпрський клуб Іпсонас. Потім очолив команду ЮКСА, яку вивів у Першу лігу України.

В якості гравця виступав за Кривбас-2, Дніпро Черкаси та Гірник Кривий Ріг.

Збірна лікарів України – дворазовий чемпіон світу. Також "жовто-сині" ставали срібним і бронзовим призером чемпіонатів світу, були переможцями численних міжнародних змагань серед лікарів.

Нагадаємо, головна зірка українського волейболу Олег Плотницький вирішив завершити кар'єру в збірній.