Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Колишній тренер Миная очолив збірну лікарів України

Руслан Травкін — 25 березня 2025, 17:19
Колишній тренер Миная очолив збірну лікарів України
Микола Цимбал
https://ufam.com.ua

Колишній наставник Миная Микола Цимбал очолив збірну лікарів України.

Про це повідомила пресслужба Української футбольної асоціації медиків.

40-річний Цимбал розпочав тренерську кар'єру в 2019 році. Спочатку був асистентом наставника Миная, згодом сам керував командою в якості виконувача обов’язків головного тренера.

У 2022 році очолював кіпрський клуб Іпсонас. Потім очолив команду ЮКСА, яку вивів у Першу лігу України.

В якості гравця виступав за Кривбас-2, Дніпро Черкаси та Гірник Кривий Ріг.

Збірна лікарів України – дворазовий чемпіон світу. Також "жовто-сині" ставали срібним і бронзовим призером чемпіонатів світу, були переможцями численних міжнародних змагань серед лікарів.

Нагадаємо, головна зірка українського волейболу Олег Плотницький вирішив завершити кар'єру в збірній.

Новий тренер Микола Цимбал

Новий тренер

Колишній капітан Атлетико очолив клуб Сегунди
Колишній легіонер Динамо може очолити аутсайдера чемпіонату Боснії та Герцеговини
Ексгравець Арсенала та збірної Португалії може очолити Блекберн
Один із найкращих італійських баскетболістів в історії очолив скромний іспанський клуб
Ставав чемпіоном світу: збірну Австралії може очолити іменитий фахівець

Останні новини